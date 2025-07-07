ترامب: فرض ضرائب بنسبة 25% على السلع من اليابان وكوريا الجنوبية

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أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابات أعلن فيها أنه سوف يتم فرض ضرائب على السلع القادمة من اليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 25% اعتبارا من الأول من أغسطس.