ترامب: فرض ضرائب بنسبة 25% على السلع من اليابان وكوريا الجنوبية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابات أعلن فيها أنه سوف يتم فرض ضرائب على السلع القادمة من اليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 25% اعتبارا من الأول من أغسطس.