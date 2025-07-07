 ترامب: فرض ضرائب بنسبة 25% على السلع من اليابان وكوريا الجنوبية - بوابة الشروق
الإثنين 7 يوليه 2025 8:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟



النتـائـج تصويت

ترامب: فرض ضرائب بنسبة 25% على السلع من اليابان وكوريا الجنوبية

واشنطن - (أ ب)
نشر في: الإثنين 7 يوليه 2025 - 8:34 م | آخر تحديث: الإثنين 7 يوليه 2025 - 8:34 م

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابات أعلن فيها أنه سوف يتم فرض ضرائب على السلع القادمة من اليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 25% اعتبارا من الأول من أغسطس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك