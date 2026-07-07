سول: توأم باندا يحتفلان بعيد ميلادهما الأخير قبل العودة إلى الصين

احتفل توأم الباندا "روي باو" و"هوي باو" بعيد ميلادهما الثالث، اليوم الثلاثاء، في مدينة ألعاب بمدينة يونجين، جنوبي العاصمة الكورية الجنوبية سول، وذلك في حفل يعتبر الأخير لهما قبل عودتهما إلى الصين المقررة في وقت لاحق من هذا العام، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وشارك في الاحتفال حراس الحيوانات ونحو 30 من الجمهور المعجب بهما، حيث حرص القائمون على رعاية الصغيرين على تجهيز كعكة ضخمة مصنوعة من الخيزران، الوجبة المفضلة للباندا، كما أهدوا التوأم مقعداً خشبياً مصمماً خصيصاً ليجلسا عليه معاً.

وتعود ملكية جميع حيوانات الباندا، بما فيها تلك التي تولد خارج الصين، إلى الصين، التي ترسلها إلى الدول الأخرى بنظام الإعارة فقط.

ولأن الباندا من الأنواع المهددة بالانقراض، فإنها تُعاد إلى موطنها الأصلي قبل بلوغها سن الرابعة، حيث يبدأ سن النضج الجنسي لديها.

ووُلد روي باو وهوي باو في 7 يوليو 2023، ليكون أوّل توأم باندا يتم تربيته طبيعياً في كوريا الجنوبية، وكان وزنهما عند الولادة 180 جراماً و140 جراماً على التوالي.

أما اليوم، نما كلاهما وأصبحا بالغين يتمتعان بصحة جيدة، حيث يتجاوز وزن كل منهما 80 كيلوجراماً.

يشار إلى أن شقيقتهما الكبرى "فو باو"، التي أحدثت ضجة جماهيرية كبيرة في كوريا الجنوبية، كانت عادت إلى الصين في أبريل 2024، قبل بلوغها عامها الرابع.