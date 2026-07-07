وزير التعليم العالي: التراث الإسلامي يجب أن يتحول إلى قوة للابتكار واقتصاد المعرفة

- قنصوة يشارك في افتتاح المنتدى الإسلامي الدولي الأول للحضارة الإسلامية بأوزبكستان

شارك الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، في فعاليات اليوم الأول للمنتدى الإسلامي الدولي الأول للحضارة الإسلامية، الذي يُعقد تحت عنوان "طريق السلام والتسامح والتنوير"، خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2026، في مدن طشقند وسمرقند وترمذ بجمهورية أوزبكستان.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى مشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عدد من الوزراء، وممثلي الدول الأعضاء، وأصحاب الفضيلة المفتين، والعلماء، والمفكرين، والخبراء المشاركين في المنتدى.

كما ألقى الوزير كلمة خلال الجلسة العامة الثالثة، التي جاءت تحت عنوان "مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان: منصة دولية للمبادرات البحثية والتعليمية المبتكرة"، وذلك بحضور أوزودبيك نزاربيكوف، وزير الثقافة بجمهورية أوزبكستان، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، وعدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء والمفتين والعلماء.

واستهل الوزير كلمته مؤكدا أن مشاركته تأتي بصفته وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، ورئيسا للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، مشيرا إلى أن موضوع الجلسة يحظى بأهمية كبيرة؛ لكونه يتناول دور مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان باعتباره منصة دولية للمبادرات البحثية والتعليمية المبتكرة.

وتقدم الوزير بخالص التهنئة والتقدير لجمهورية أوزبكستان الشقيقة، بقيادة الرئيس شوكت ميرضيائيف، على هذا المشروع الحضاري الاستثنائي، مؤكدا أنه يجسد رؤية مستقبلية تجعل من التراث الإسلامي قوة دافعة للتنمية الثقافية والتعليمية والعلمية، وليس مجرد سجل للماضي.

وأشار الوزير إلى أنه سعد بزيارة مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، حيث لمس رؤية متكاملة تجمع بين أصالة الحضارة الإسلامية وأحدث أساليب العرض المتحفي، والتوثيق العلمي، والتقنيات الرقمية، موضحا أن المركز لا يحفظ التاريخ فحسب، بل يعيد تقديمه للأجيال الجديدة بلغة العصر، ليصبح التراث مصدرا للإلهام والمعرفة والابتكار.

وأكد الوزير أن مركز الحضارة الإسلامية لا يمثل متحفا للحضارة الإسلامية فقط، بل يمثل منصة عالمية للحوار الحضاري، وفضاء للإنتاج المعرفي، وحاضنة للمبادرات البحثية والتعليمية، بما يعكس رسالة الحضارة الإسلامية التي قامت عبر تاريخها على العلم والانفتاح والإبداع واحترام التنوع الإنساني.

وأوضح الوزير أن السؤال الحقيقي الذي تطرحه الجلسة لا يقتصر على كيفية الحفاظ على التراث، وإنما يمتد إلى كيفية تحويل هذا التراث إلى مستقبل، مشيرا إلى أن الأمم التي تقود المستقبل ليست فقط التي تمتلك تاريخا عظيما، بل التي تستطيع تحويل التاريخ إلى معرفة، والمعرفة إلى ابتكار، والابتكار إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية.

وأضاف الوزير أن الحضارة الإسلامية كانت عبر تاريخها حضارة إنتاج للمعرفة، وليست حضارة حفظ لها فقط، حيث انطلقت من مدارسها وجامعاتها ومكتباتها ومراصدها العلمية إسهامات شكلت أساسا لتقدم البشرية في الطب والهندسة والرياضيات والفلك والفلسفة والعلوم الإنسانية.

وشدد الوزير على أن المسئولية اليوم تتمثل في إعادة توظيف هذا الإرث الحضاري ليصبح ركيزة لبناء منظومات تعليمية أكثر إبداعا، وبحث علمي أكثر تأثيرا، واقتصاد معرفي أكثر قدرة على المنافسة.

وأشار الوزير إلى أن مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان يمتلك مقومات قيادة مرحلة جديدة من التعاون بين دول العالم الإسلامي، من خلال إنشاء شبكة بحثية متخصصة في تاريخ العلوم والحضارة الإسلامية، وإطلاق منصة رقمية موحدة للمخطوطات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الفهرسة والترجمة والتحليل، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة في التراث الرقمي والإنسانيات الرقمية، ودعم المنح البحثية، وإنشاء مختبرات للابتكار الثقافي تربط الباحثين بالمطورين ورواد الأعمال لتحويل التراث إلى تطبيقات تعليمية وثقافية وسياحية مبتكرة.

دور الذكاء الاصطناعي في بناء قواعد معرفية عربية وإسلامية موثوقة

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يقتصر دوره على رقمنة التراث، بل يجب أن يسهم في بناء قواعد معرفية عربية وإسلامية موثوقة، وتطوير نماذج لغوية تعكس حضارتنا، وتعزز حضورها في الثورة الرقمية العالمية، بما يضمن مساهمة العالم الإسلامي في إنتاج المعرفة الرقمية، لا الاكتفاء باستهلاكها.

كما استعرض الوزير ملامح التجربة المصرية في بناء جيل من الجامعات الرائدة، التي تجمع بين التميز الأكاديمي، والبحث العلمي المؤثر، والابتكار، وريادة الأعمال، والتوسع في الشراكات الدولية، ودمج الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي، وربط البحث التطبيقي باحتياجات الصناعة والتنمية المستدامة، بما يجعل الجامعة محركا للاقتصاد القائم على المعرفة.

وأكد الوزير أن التعاون مع مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان يمكن أن يفتح مجالات جديدة للمشروعات البحثية المشتركة، والدرجات العلمية المشتركة، وبرامج التدريب، وتبادل الباحثين، وإنتاج المعرفة الرقمية، وبناء القدرات في مجالات التراث الرقمي والابتكار والذكاء الاصطناعي.

إطلاق المنصة الإسلامية للعلوم المستقبلية والفتوى والذكاء الاصطناعي

وانطلاقا من هذه الرؤية، اقترح وزير التعليم العالي إطلاق "المنصة الإسلامية للعلوم المستقبلية والفتوى والذكاء الاصطناعي" كمبادرة مشتركة بين الإيسيسكو ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، تحت إشراف مجلس علمي يضم أصحاب الفضيلة المفتين، والعلماء، وبمشاركة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، وخبراء الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأخلاقيات الرقمية، والعلوم الاجتماعية، واستشراف المستقبل.

وأوضح الوزير أن المنصة تهدف إلى بناء مرجعية علمية مشتركة تتعامل مع القضايا الناشئة عن الثورة الرقمية من خلال منهج استباقي يجمع بين الفقه الرصين، والفهم العلمي الدقيق، واستشراف المستقبل.