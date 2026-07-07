لجنة حماية الملكية الفكرية باتحاد الناشرين تبحث خطة عملها للمرحلة المقبلة

عقدت لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية باتحاد الناشرين المصريين اجتماعًا اليوم بمقر الاتحاد، برئاسة محمد عبد المنعم، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، لبحث خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة سبل تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع النشر.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من المقترحات والتصورات المتعلقة بخطة عملها، حيث ناقش الأعضاء آليات دعم منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية داخل صناعة النشر، إلى جانب إعداد برنامج متكامل من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف رفع الوعي القانوني والمهني لدى الناشرين، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية وتطوير الممارسات المهنية في هذا المجال.

ووافقت اللجنة على البدء في الإعداد لتنظيم سلسلة من الندوات والدورات التدريبية المتخصصة، التي تستهدف تأهيل الناشرين وتعريفهم بالجوانب القانونية المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن تدريبهم على آليات إبرام التعاقدات القانونية مع المؤلفين والمتعاملين مع دور النشر، بما يكفل حفظ الحقوق، وينظم العلاقات التعاقدية وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.

كما ناقشت اللجنة تنظيم برامج تدريبية متخصصة للناشرين، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية والإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف دعم جهود مكافحة التعديات على حقوق الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة العاملين في قطاع النشر، بما يواكب التطورات التشريعية والمهنية في هذا المجال.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها استمرارها في تنفيذ خطة عملها بالتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، والعمل على تنفيذ المبادرات والبرامج التي تسهم في حماية حقوق المؤلفين والناشرين، ودعم صناعة النشر في مصر، وترسيخ بيئة قانونية ومهنية تحفظ الحقوق وتشجع على الإبداع والإنتاج الفكري.