وزير الخارجية الألماني يحذر من إضعاف السلطة الفلسطينية

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم ‌الثلاثاء، إن إضعاف السلطة الفلسطينية لن يخدم أمن إسرائيل، بل ربما يخلق فراغا ⁠تستغله قوى أكثر تطرفا.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف فاديفول، خلال زيارة إلى القدس: «السلطة الفلسطينية ليست مثالية، وهي في حاجة ماسة إلى الإصلاح، لكن إضعافها لا يخدم ‌أمن ⁠إسرائيل، بل قد يخلق فراغا تستغله قوى أخرى أكثر تطرفا».

وذكر أن السلطة ⁠الفلسطينية تحتاج إلى العوائد الضريبية والجمركية المستحقة لها ⁠لتقديم الخدمات الأساسية، مجددًا طالبه ⁠بالإفراج عن الأموال المستحقة لها.

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية، والتي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بحسب ملحق باريس الاقتصادي الذي يشكل جزءا من اتفاقيات أوسلو، وتخصم ما قيمته 2.5% كعمولة لها.

ومنذ عام 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ من المقاصة على خلفية مخصصات الأسرى والمحررين، ثم توقفت عن تحويل أي جزء منها منذ أكثر من عام.

وفي نهاية أبريل الماضي، أقرت الحكومة الفلسطينية إجراءات إدارية لمواجهة الأزمة التي تعيشها نتيجة احتجاز الأموال، بينها تقليص دوام موظفيها مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية.

وتُستخدم أموال الضرائب لدفع رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نحو 68 بالمائة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.