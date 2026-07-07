تستضيف دار الشروق الكاتب أحمد الدريني في حفل توقيع كتابه «الحبيب.. زيارة جديدة للسيرة النبوية»، الصادر عن الدار، وذلك غدًا الأربعاء 8 يوليو، في تمام الساعة السادسة مساء، بجناح الدار في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب.

وعن الكتاب يقول أحمد الدريني:

بدأ شغفي بوقائع «السيرة النبوية» منذ زمن بعيد، بينما كنت أبحث عن ضالتي وإجابات لأسئلتي المُلحة: «كيف أدركت الأمة النبي محمدًا عبر العصور؟ وما الذي فهمته منه وعنه؟ وكيف تتمثله؟ ولماذا يلهمها إلى الآن؟».

تحولت الأسئلة العامة إلى حقيقة شديدة الخصوصية عايشتها وأنا أحب النبي محمدًا مرات ومرات كأنما أتعرف إليه من جديد كلما اتسعت الرؤية وزادت المعطيات، بالقراءة والأسفار ومقابلة المشايخ والعلماء في أركان العالم الإسلامي، لينتهي بي البحث واقعًا في غرام الشخصية المحمدية المكرمة (صلوات الله وسلامه عليها).

في هذا الكتاب أتناول بعضًا من فصول حياة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) كأب وابن وحفيد وجد وكابن أخ وقائد وصديق وزوج.. أراوح- في كل هذا- بين محمد النبي تارة.. ومحمد الإنسان تارات.

«الحبيب».. هو رجاء أن يظل هذا التقليد قائمًا في المكتبة المصرية ولا ينقطع عنها، فالسيرة النبوية - في رأيي- ليست حكرًا على أحد ولا مصادرة لصالح طائفة مخصوصة تستأثر بها، بل هي هدية عابرة للأزمان، يمكن للجميع الطواف برياضها العطرة.

وتشارك دار الشروق في الدورة الحادية والعشرين من معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، المقام في بلازا مكتبة الإسكندرية بمنطقة الشاطبي، حيث تعرض أحدث إصداراتها من الروايات والكتب في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن المعرض مستمر في الفترة من الاثنين 6 يوليو وحتى الاثنين 20 يوليو 2026، وتقام الدورة الحادية والعشرين بالتعاون مع كل من: الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، برعاية بنك ABC، ويتسم المعرض هذا العام بالبرنامج الثقافي والفني المتنوع، إلى جانب مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية، وتقديم آلاف العناوين في مختلف مجالات المعرفة.