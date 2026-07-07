محمد البرمي يوقع «الأناشيد للآلهة والنياشين للحمقى» بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

يوقع الكاتب محمد البرمي، غدًا الأربعاء 8 يوليو، روايته «الأناشيد للآلهة والنياشين للحمقى» بجناح دار الشروق، ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء.

ودعت دار الشروق زوار المعرض إلى حضور حفل التوقيع ولقاء الكاتب، في إطار برنامجها الثقافي المصاحب لمشاركتها في المعرض.

وتعد «الأناشيد للآلهة والنياشين للحمقي» العمل الروائي الأول لـ «البُرمي» الذي سبق وصدرت له مجموعتين قصصيتين بعنوان «للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» و«يجذب المعادن ويحب الكلاب»، بالإضافة لكتاب في أدب كرة القدم بعنوان «كل شيء أو لا شيء عن الكرة وأحلام غرف الملابس».

في «الأناشيد للآلهة والنياشين للحمقي»، لا يوجد أبيض وأسود.. فقط مناطق رمادية، وقرارات قاسية، ولعبة كبرى البقاء فيها للأذكى، وليس للأشرف، حيث تدور أحداث الرواية في عالم الصحافة والسياسة وأضواء القاهرة الليلية، حينما يظن بطلنا أنه يمسك بخيوط اللعبة.. يعرف متى يصمت، متى يناور، وكيف يخرج من الأزمات كالشعرة من العجين. حياته تسير وفق خطة محكمة للوصول إلى القمة، بعيداً عن «الحمقى» الذين ينتظرون النياشين، لكن مكالمة هاتفية واحدة في منتصف الليل كانت كفيلة ببعثرة أوراق الرقعة تماماً. اختفاء مفاجئ لـ "شيرين" بعد ليلة قضاها معها يضعه أمام احتمالين: إما أن يخسر كل شيء في فضيحة مدوية، أو أن يتجاوز كل الخطوط الحمراء لينجو بنفسه، وبينما يبحث عن مخرج، تظهر «رباب»، سائقة ليلية تقوده عبر شوارع المدينة الخلفية، لتكشف له وجهاً آخر للحياة.. ولنفسه.

يذكر أن محمد البُرمي، صحفي وروائي وقاص مصري، حصد جائزة ساويرس الثقافية عام 2022، عن مجموعته القصصية «للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق»، ووصلت مجموعته الثانية «يجذب المعادن ويحب الكلاب» عام 2023، إلى القائمة القصيرة للجائزة ذاتها، وصدر له كتاب «كل شيء أو لا شيء _ عن الكرة وأحلام غرف الملابس».

كما يعد «البُرمي» خبيرًا في الإعلام الرقمي، وعمل في عدد من المؤسسات الدولية أبرزها منتج كبير في قناة الغد العربي، كما عمل مديرًا لتحرير موقع «المصري اليوم»، ومدير تحرير صحيفة «عاجل» السعودية، ومدربًا للصحافة الرقمية بنقابة الصحفيين، إلى جانب تجربته في صحيفة «الرؤية» بسلطنة عمان.

وتشارك دار الشروق بجناحها في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، المقام ببلازا مكتبة الإسكندرية بمنطقة الشاطبي، حيث تعرض أحدث إصداراتها من الروايات والكتب في مختلف المجالات، إلى جانب مجموعة من أحدث إصدارات الأطفال واليافعين، التي تجمع بين المتعة والمعرفة وتلبي اهتمامات القراء بمختلف أعمارهم.

جدير بالذكر أن المعرض مستمر في الفترة من الإثنين 6 يوليو وحتى الإثنين 20 يوليو 2026، وتقام دورته الحادية والعشرون بالتعاون مع كل من: الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، برعاية بنك ABC، ويتسم هذا العام ببرنامج ثقافي متنوع يضم ندوات وأمسيات وورشًا فنية وأنشطة للأطفال، إلى جانب مشاركة واسعة من دور النشر المصرية والعربية.