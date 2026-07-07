 اتحاد الناشرين المصريين يدعو للمشاركة في مبادرة للترويج للكتاب العربي بمعرض فرانكفورت - بوابة الشروق
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اتحاد الناشرين المصريين يدعو للمشاركة في مبادرة للترويج للكتاب العربي بمعرض فرانكفورت

شيماء شناوي
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 4:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 4:06 م

دعا اتحاد الناشرين المصريين، أعضاء الجمعية العمومية إلى الاستفادة من مبادرة جديدة أطلقها اتحاد الناشرين العرب، برئاسة الناشر محمد رشاد، للتعريف بمجموعة مختارة من الإصدارات العربية القابلة للترجمة، وذلك ضمن الاستعدادات للمشاركة في معرض فرانكفورت للكتاب، بهدف الترويج لها لدى دور النشر الأجنبية وتعزيز فرص بيع حقوق الترجمة والنشر.

وأوضح الاتحاد أنه تلقى خطابًا من اتحاد الناشرين العرب بشأن المبادرة، التي تستهدف دعم انتشار الكتاب العربي في الأسواق العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المهني والثقافي بين الناشرين العرب ونظرائهم في مختلف دول العالم.

ودعا اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة فريد زهران، الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى الاطلاع على الضوابط الواردة في خطاب اتحاد الناشرين العرب، بما يضمن أفضل تمثيل للكتاب المصري خلال فعاليات معرض فرانكفورت، أحد أبرز المحافل العالمية في صناعة النشر.

وأكد مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين دعمه الكامل للمبادرات التي تسهم في تعزيز مكانة صناعة النشر المصرية، وزيادة فرص وصول الإنتاج الفكري المصري إلى الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية المشاركة الفاعلة في المبادرة لما تمثله من فرصة لتوسيع حضور الكتاب المصري، وتعزيز فرص تسويق حقوق الترجمة والنشر على المستوى الدولي.

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