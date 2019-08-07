بوتين يؤكد ضرورة وقف القصف لخفض التوتر في منطقة النزاع جنوب شرقي أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن خفض التوتر في منطقة النزاع جنوب شرقي أوكرانيا يتطلب وقف القصف قبل كل شيء هناك.

وشدد بوتين -في مكالمة هاتفية جرت بين الرئيسين اليوم الأربعاء، وبادر بها الجانب الأوكراني، حسبما أشار بيان للكرملين- على أن أهم ما تستوجبه مهمة خفض حدة النزاع هو توقف القوات الأوكرانية عن قصف بلدات دونباس، الذي يخلف ضحايا بين المدنيين.

وأشار البيان -حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية- إلى أنه تم بحث موضوع التسوية في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا والتأكيد على أهمية الالتزام الصارم بنظام وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 21 يوليو، إضافة إلى فصل القوات والمعدات على خط التماس.

كما تم التأكيد أيضا على الأهمية القصوى للثبات في تطبيق اتفاقية "مينسك"، بما فيها الجوانب القانونية لمنح جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الوضع الخاص.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة الحوار البناء بين الأطراف، بما في ذلك ضمن مجموعة مينسك للاتصال.

وأضاف البيان أن الرئيسين اتفقا على تكثيف العمل على استعادة المحتجزين، كما بحثا آفاق التعامل في إطار "رباعية نورماندي".

وكان زيلينسكي قد صرح في وقت سابق من اليوم بأنه هاتف بوتين بشكل عاجل وطلب منه ممارسة ضغط على جمهوريتي دونباس "كي يتوقفوا عن قتل مواطنين"، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأوكرانية عن مقتل 4 جنود من قواتها في قصف خلال يوم أمس.