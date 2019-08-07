وزارتا الزراعة والري يتفقان على إنهاء 17 مشروعا متوقفا منذ عدة سنوات

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اجتمعت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الزراعة والري، اليوم الأربعاء؛ لبحث المشاكل المتعلقة بالوزارتين، حيث اتفقت على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء 17 مشروعا من المشروعات المشتركة المتوقفة منذ سنوات بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأشار الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، إلى أن الاجتماع استهدف بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات فيما يخص مجالات الري والزراعة.

وأوضح عبدالعظيم، في تصريحات صحفية علي هامش الاجتماع، أن تنفيذ تلك المشروعات يساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، وأنه تم الاتفاق على سرعة إنهائها وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

ولفت إلى أنه تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين المركزي القومي لبحوث المياه والمعاهد البحثية التابعة لوزارة الزراعة والجامعات؛ وذلك لاستمرار آليات التعاون البحثي بين الوزارتين في مجال ترشيد استخدامات المياه للزراعة.

ونوه بأنه تم الاتفاق على تحديد أنواع الأراضي والمحاصيل التي تستهلك مقننات مائية قليلة وذات عائد سريع، مؤكدا أنه سيتم التنسيق لاختيار مناطق تجريبية لدراسة استخدام السلالات الأقل استهلاكا للمياه في ظل الموارد المائية المحدود.

وقال إنه تم عرض بيان بموقف حصر زراعات الأرز من خلال كشوف الحصر الجاري استكمالها.

وأكد الجانبين على ضرورة التعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التي حددتها الحكومة وذلك لتأثيرها السلبي على باقي المحاصيل الصيفية.

واستعرضت اللجنة تقريراً حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه.

وجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة تعقد برئاسة وزيري الري والزراعة، ووزير الموارد المائية والري موجود بالأراضي المقدسة رئيسا للبعثة الرسمية للحج لهذا العام.