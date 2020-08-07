 كندا: لن نسلم المساعدات لحكومة لبنان وسنبحث عن طريق موثوق لإيصالها للشعب - بوابة الشروق
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كندا: لن نسلم المساعدات لحكومة لبنان وسنبحث عن طريق موثوق لإيصالها للشعب

مساعدات - ارشيفية
مساعدات - ارشيفية
هدى أمين
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 9:20 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 9:20 م
أعلنت السلطات الكندية، أنها لن تسلم المساعدات التي من المقرر أن ترسلها للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، إلى الحكومة اللبنانية.

وأوضحت، نقلًا عن فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الجمعة، أنها ستبحث عن طريق موثوق لإيصال المساعدات إلى الشعب اللبناني.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

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