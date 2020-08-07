 حريق كبير في جبل مشغرة بلبنان.. ومناشدات للمساعدة - بوابة الشروق
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حريق كبير في جبل مشغرة بلبنان.. ومناشدات للمساعدة

هدى أمين
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 9:30 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 9:30 م

شب حريقًا هائلًا مساء اليوم في جبل مشغرة بلبنان، وسارع عناصر من الجيش والدفاع المدني والاهالي، إلى العمل على محاصرة النيران، في ظل ظروف صعبة نظرًا لوعورة المنطقة.

ونقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام، مساء الجمعة، اتسعت دائرة النيران، بسبب الرياح، وطالت العديد من المنازل على أطراف البلدة من جهة جبل مشغرة قرب حي المنشية في الحارة الفوقا، بالإضافة إلى أشجار السنديان المعمر، وانضم إلى مكافحي الحريق عناصر من الهيئة الصحية الإسلامية والبلدية ومتطوعون.

وناشد أبناء المنطقة كل من يستطيع المساعدة التدخل، مطالبين قيادة الجيش بارسال مروحية للمساهمة في عمليات إخماد الحريق.

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