نتنياهو يشيد بأداء الجبهة الداخلية العسكرية في إسرائيل خلال عملية الأسد الصاعد: عمل مذهل لا مثيل له في العالم

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، قاعدة الجبهة الداخلية، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس وقائد الجبهة الداخلية اللواء رافي ميلو.

واستمع نتنياهو إلى شرح حول أداء وحدة الإنقاذ خلال عملية "الأسد الصاعد"، مؤكداً على حماسته وتقديره للجهود المبذولة.

قال نتنياهو: "لقد قمتم بعمل مذهل، لا مثيل له بالعالم. ومع تعاون الجمهور، منظمات الطوارئ والسلطات أنقذتم حياة الكثيرين".

وأشار إلى أن عددًا من الجنود والقادة شاركوا في إنقاذ مواطنين من تحت أنقاض، وأن لالتزامهم - جنباً إلى جنب مع دعم المجتمع المدني - فضلٌ كبير في الحفاظ على الأرواح خلال الأزمة.

وشدد على أهمية الجبهة الداخلية في دعم العملية العسكرية والتعامل مع تبعات التصعيد، لاسيما في مواجهة تهديدات مثل إطلاق الصواريخ الإيرانية، لافتاً إلى إشادته بالعمل المنظم والمعدات المستخدمة، واصفاً ذلك بأنه يعكس إمكانات الدولة الدفاعية.