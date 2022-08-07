أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنهى عزل كورونا وتوجه صباح اليوم الأحد، برفقة عدد من الموظفين على متن مروحية إلى منزله الشاطئي في ريهوبوث، المقصد الشهير لقضاء العطلات على شاطئ المحيط الأطلسي.

وذكر مراسلون أن بايدن قال قبل انطلاق رحلته:" أشعر بإحساس عظيم".

يذكر أن نتيجة اختبار كورونا الذي أجراه الرئيس الأمريكي (79 عاما) جاءت سلبية أمس السبت.

وجاءت نتيجة اختبار أجراه بايدن قبل نحو أسبوعين ونصف الأسبوع إيجابية وتم علاجه بعقار باكسلوفيد، وأنهى بايدن عزله بعد ستة أيام بعد أن جاءت نتيجة اختباره سلبية، قبل أن يجري اختبارا آخر يوم السبت قبل الماضي وجاءت نتيجة الاختبار إيجابية مرة أخرى، وكذلك جاءت نتائج عدة اختبارات أجراها بعد ذلك.

ووصف طبيب البيت الأبيض كفين أوكونور ما حدث بأنه "انتكاسة" لوحظ أنها تظهر في حالات نادرة بين المرضى الذين يعالجون بعقار باكسلوفيد.

وأعلن أوكونور، أمس أن نتيجة اختبار الرئيس جاءت سلبية.