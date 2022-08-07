زوج يقتل زوجته خنقا لخلافات أسرية في المنصورة

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أقدم زوج على قتل زوجته خنقا لخلافات أسرية بينهم بقرية شاوة التابعة لمركز المنصورة فى محافظة الدقهلية وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه خلال اختبائه بمقابر القرية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للواء طارق عابدين مأمور مركز شرطة المنصورة يفيد بوفاة سيده بقرية شاوة التابعة للمركز واتهام أسرتها لزوجها بقيامه بقتلها خنقا حتى فارقت الحياة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم عبدالحميد الشورى رئيس مباحث مركز المنصورة، ومعاونة النقباء محمد زين وأحمد حسن إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن المجنى عليها تدعى زينب ابراهيم عبدالحميد اسماعيل ٢٩ عاما وأن المتهم هو زوجها ويدعى محمد محمد عبد ربه ٣٨ عاما حيث تبين من التحريات الأولية أنه قام بخنقها بسبب خلافات أسرية بينهم.

فيما تمكن ضباط المباحث من ضبط الزوج خلال اختبائه داخل مقابر القرية وتم نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى على ذمة تصرفات النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التى أمرت بتشريح الجثمان وتسليم الجثة لذويها عقب التشريح وصرحت بالدفن.