الجهاد الإسلامي تتعهد بالثأر لاغتيال قائدها خالد منصور

تعهدت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، بالثأر لاغتيال الاحتلال الإسرائيلي، قائد المنطقة الجنوبية لقطاع غزة خالد منصور أمس.



وأضافت الحركة، أن مقتل قائدها الجنوبي خالد منصور "سيعيد إشعال الحملة للدفاع عن القدس"، وفقا لموقع "واي نت" الإسرائيلي.



وقالت الحركة، في بيان: "اغتاله العدوان الصهيوني في مدينة رفح.. دم خالد منصور سيعيد إشعال حملة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى الذي سيقتحمه المستوطنون اليوم".



وبدأ مئات المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، فيما يسمى بذكرى "خراب الهيكل".



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "صفا" بأن المستوطنين بدأوا باقتحام المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وبحماية مشددة من قوات الاحتلال منفذين جولات استفزازية في باحاته.



وكانت مسيرة تضم آلاف المستوطنين وصلت الليلة إلى منطقة باب العامود في القدس المحتلة، تمهيدًا لاقتحام المسجد الأقصى، حيث أدوا "صلوات تلمودية".