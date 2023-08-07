إعصار كانون يقترب من جزيرة كيوشو اليابانية

قالت هيئة الأرصاد اليابانية، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يقترب إعصار كانون من جزيرة كيوشو بجنوب غرب اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



ومن المحتمل أن يتسبب في هطول أمطار استوائية على مناطق بالجزيرة، كما حذرت الهيئة من إمكانية وقوع انهيارات طينية وفيضانات وهبوب عواصف قوية.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن هيئة الأرصاد، قالت إنه بعد تحرك الإعصار ببطء حول مقاطعة أوكيناوا بجنوب البلاد، يتحرك الآن في اتجاه الشرق، حيث تدخل جزيرة أوشيما في مقاطعة كاجوشيما منطقة عاصفة الإعصار.



وبعد ذلك سوف يغير الإعصار اتجاهه نحو الشمال، ومن المتوقع أن يقترب من جزيرة كيوشو بعد غد الأربعاء.



ومن المرجح أن يتسبب الإعصار في هطول أمطار على فترات متفرقة في شرق وغرب اليابان.