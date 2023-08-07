نقيب الأشراف: تطوير مساجد ومقامات آل البيت يزيد الدخل القومي

توجه السيد الشريف، نقيب الأشراف، بالشكر للرئيس السيسي، على خطة تطوير المساجد والكنائس في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أنه بفضل توجيهاته تم تطوير المساجد الكبرى ومقامات آل البيت، هذا بالإضافة إلى تطوير المناطق المحيطة بها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي احمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن حركة التطوير التي تمت في المساجد، ستزيد الدخل القومي من رافض جديد وهو السياحة الدينية، خاصًة من قبل الفئات المحبة لآل البيت من كل دول العالم، بالإضافة إلى الوافدين من الدول الإسلامية التي تأتي خصيصًا لزيارة المعالم السياحية الدينية في مصر.



وردًا على الاتهامات الموجه للرئيس بشأن هدمه للمساجد، أكد أن الشعب المصري لديه وعي تام، بأن مروجي هذه الشائعات يهدفون للتفرقة بين الشعب المصري والرئيس السيسي، هذا إلى جانب المؤامرات التي تحاك ضد الوطن من جهات خارجية، منوهًا أن هذه الأنباء مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة.



وأشاد نقيب الأشراف، بالتطوير الذي تم في مسجد عمرو بن العاص، والذي يعتبر مدعى للفخر والاعتزاز، مطالبًا الجهات المعنية بالاستعداد من ناحية الفندقة وبعض الإجراءات لاستقبال الأعداد الكبيرة التي ستقصد السياحة الدينية في مصر في ظل التطوير الذي حدث بهذا القطاع.



وأكد أن مصر تعيش العصر الذهبي في عمليات تطوير البنية الأساسية، بالإضافة إلى تمتع الدولة بالأمن والأمان والاستقرار، الأمر الذي انعكس على قطاع السياحة بشكل كبير.





