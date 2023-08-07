زيادة الإعانات المخصصة للأطفال في بولندا قبل الانتخابات

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قبل أسابيع قليلة من موعد بدء الانتخابات البرلمانية في بولندا، أقر حزب القانون والعدالة الحاكم زيادة في الإعانات المخصصة للأطفال لتصبح قانونا اليوم الاثنين.

ووقع الرئيس أندريه دودا القانون خلال زيارة إلى مدينة تارزين بوسط بولندا اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء البولندية.

ومن المقرر زيادة الإعانات الحكومية التي تمنح للأسرة بعد إنجاب طفل ثان، من 500 زلوتي إلى 800 زلوتي (من 124 دولارا إلى 198 دولارا) شهريا اعتبارا من يناير 2024.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعد فيها حزب القانون والعدالة المحافظ القومي الحاكم بزيادة إعانات الأطفال قبل الانتخابات.

وخلال حملته الانتخابية عام 2015، تعهد الحزب بزيادة إعانات الأطفال بمقدار 500 زلوتي إضافية، وقام بتنفيذ ذلك بعد فوزه في عام 2016.

وعندما أعلن حزب القانون والعدالة عن الإعانات الإضافية في مايو، اقترح زعيم المعارضة دونالد تاسك أن تدخل حيز التنفيذ على الفور في يونيو، قبل الانتخابات.

ورفضت الحكومة هذا الطلب وأصرت على بدء تقديم الإعانات مع بداية عام 2024 .

ومن المقرر أن يتخذ البرلمان البولندي قرارا بهذا الشأن في أكتوبر المقبل.