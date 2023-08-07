شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما على رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي قائلا إنها "مخبولة مريضة" ردا على وصفها له بـ"الجرو الخائف" خلال محاكمته في قضية التآمر لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسية عام 2020،

وفي سلسلة منشورات على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، هاجم أيضًا القاضية المكلف بقضيته، تانيا شوتكان، قائلاً إنه لا يمكنه الحصول على محاكمة عادلة في وجودها، و"الجميع يعلم ذلك وكذلك هي"، بحسب صحيفة "تايمز" البريطانية.

وظهر محاميه، جون لاورو، على جميع الشبكات التليفزيونية الرئيسية الخمس أمس الأحد، وأضاف حلقة جديدة إلى الدفاع: ادعاء الحصانة لجميع الإجراءات التي اتخذها الرئيس.

ولم تتم محاكمة رئيس أمريكي أثناء وجوده بالمنصب، وحتى الآن لم يواجه أحد اتهامات جنائية بعد ذلك. ولا يوجد حظر صريح في الدستور الأمريكي لمحاكمة رئيس.

وأشارت "تايمز" إلى أن ترامب ربطته علاقة عدائية مع بيلوسي عندما كان رئيسا، التي عرقلت بعض طموحاته مثل تمويل الجدار على حدود المكسيك.

وقالت بيلوسي، التي لا تزال نائبة بالكونجرس عن سان فرانسيسكو، لكن لم تعد زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، لقناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، إنها عندما شاهدت وصول ترامب إلى المحكمة لاتهامه، رأت "جرواً خائفاً".

ورد ترامب عبر "تروث سوشيال"، واصفا تعليقاتها بـ"الشريرة تماماً". وأضاف: "لم أكن خائفاً. إنها مخبولة مريضة ستعيش يوما ما في الجحيم!".

وتفيد لائحة الاتهام ضد ترامب أنه ضغط بشكل غير قانوني على نائبه مايك بنس، لرفض نتائج الانتخابات من الولايات التي صوتت لصالح الرئيس جو بايدن. وفي جزء منها، اقتبست عن ترامب قوله لبنس: "أنت صادق للغاية".

لكن ترامب أنكر قوله ذلك خلال أحد منشورات على تروث سوشيال، مضيفاً أن بنس "ذهب إلى الجانب المظلم"، على حد تعبيره.