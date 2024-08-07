منظمة حقوقية: 24 شخصا لقوا حتفهم في الاحتجاجات في فنزويلا

أفادت منظمة بروفيا لحقوق الانسان أمس الثلاثاء بأن 24 شخصا قتلوا في الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في فنزويلا في 28 يوليو الماضي، وشابتها مزاعم تزوير خطيرة.



وقالت بروفيا عبر منصة " اكس" للتواصل الاجتماعي إن شهود العيان قالوا إن جماعات مدنية مسلحة موالية للحكومة يطلق عليها "كوليكتيفوس" هي المنفذ المحتمل لما لا يقل عن تسع حالات قتل.



كما تحدثت منظمة هيومان رايتس ووتش عن " تقارير موثوق فيها تفيد بوقوع 24 قتيلا" في أحداث ذات صلة بالاحتجاجات.



وكان عدد كبير من الأشخاص في فنزويلا قد تظاهروا خلال الأيام الماضية للاحتجاج ضد ما يعتقدوا أنه تلاعب في الانتخابات. وقمعت السلطات بقوة الاحتجاجات، حيث تم إلقاء القبض على أكثر من 2000 شخص حتى الآن، بحسب البيانات الحكومية.



ويذكر أنه بعد إجراء الانتخابات في 28 يوليو الماضي، أعلنت الهيئة الانتخابية في فنزويلا فوز الرئيس السلطوي نيكولاس مادورو، الذي تولى السلطة منذ 2013. مع ذلك، فإنها لم تنشر نتائج مفصلة لدوائر التصويت الفردية.



وتتهم المعارضة الحكومة بالتزوير الانتخابي، وتزعم فوز مرشحها إدموندو جونزاليس.



وقد اعترفت أمريكا ونحو ست دول بأمريكا اللاتينية بفوز جونزاليس في الانتخابات. وقال الاتحاد الأوروبي إنه لن يعترف بنتيجة الانتخابات الرئاسية في فنزويلا بدون الإفصاح الكامل عن سجل التصويت الرسمي.