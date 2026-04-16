ترامب: سنعقد اجتماعا بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل في البيت الأبيض لأول مرة منذ 44 عاما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وقف إطلاق النار في لبنان، يمثل «أمرا رائعا للغاية»، معربا عن توقعه عقد أول اجتماع منذ 44 عاما بين لبنان وإسرائيل.

وأضاف في تصريحات مع وسائل الإعلام لدى مغادرته البيت الأبيض، أن من المرجح عقد اللقاء في البيت الأبيض خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه.

وأوضح أن الجانب اللبناني سيعتني بأمر «حزب الله» وسيعمل الآن على حل قضيته، مشددا على أهمية وجود اتفاق بين لبنان وإسرائيل.

وأعلن عن دعمه للجيش اللبناني، مؤكدا أن الجميع يوافق على وقف إطلاق النار جاءت نتيجة «حزمة الرائعة من العمل على مدار أسبوع» لعقد الاتفاق بين لبنان وإسرائيل.

وأكد أنه لا يمكن السماح لدولة «تقوم على الشر» بالحصول على سلاح نووي لأنها ستستخدمه سريعا ويسفر عن قتل الملايين، متابعا: «يمكن أن يختلف بابا الفاتيكان معي، ولكن بالتأكيد لن أسمح بحدوث ذلك، أنا مهتم حقا بهذه الإرشادات الإلهية، ولكن كرئيس للولايات المتحدة لا يمكن أن أسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي».

وأضاف أن إيران «وافقت بالفعل على عدم امتلاك سلاح نووي»، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيسعد البابا.

وأكد أن إنهاء اتفاق باراك أوباما «الكارثي» مع إيران، واستخدام قاذفات B-2 والتحركات في الشرق الأوسط، حالت دون وقوع «انفجار لقنبلة نووية» في الشرق الأوسط.

وشدد أن المفاوضات الجارية «ناجحة»، مشيرا إلى أن النتائج ستُعلن سريعا في حال إنهاء الاتفاق حتى تنخفض أسعار النفط أكثر مما كانت عليه في الوقت الماضي.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، عن اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام.

وقال على منصة تروث سوشيال: «لقد أجريت للتو محادثات ممتازة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو»، مشيرا إلى أن «هذين القائدين اتفقا على أنه من أجل تحقيق السلام بين بلديهما، سيبدآن هدنة لمدة 10 أيام تبدأ عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة».



