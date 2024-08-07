هيئة بحثية كورية جنوبية: الطلب الضعيف يعرقل التعافي الاقتصادي

قالت هيئة بحثية كورية جنوبية اليوم الأربعاء إن الاقتصاد يسير على مسار التعافي في ظل قوة الصادرات، ولكن ضعف الطلب أثر سلبا على البيئة الاقتصادية.

نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن معهد التنمية الكوري القول في تقرير اقتصادي شهري " الاقتصاد الكوري أبقى على نمو قوي للصادرات، يرجع بصورة أساسية إلى قطاع أشباه المواصلات. مع ذلك، مازال الطلب المحلي ضعيفا، مما يؤثر سلبا على البيئة الاقتصادية بأكملها".

وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 9ر13% في يوليو الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 4ر57 مليار دولار، فيما يعد عاشر شهر يسجل ارتفاعا شهريا للصادرات، حيث ارتفعت مبيعات أشباه المواصلات بنسبة 4ر50% لتصل إلى 2ر11 مليار دولار.

وارتفعت مبيعات التجزئة، التي تعد مؤشرا على الانفاق الخاص، بنسبة 1% على أساس شهري بسبب تزايد الطلب على السيارات والسلع المعمرة الأخرى في يونيو الماضي.

مع ذلك، انخفضت مبيعات التجزئة على أساس سنوي بسنبة 6ر3% بسبب ارتفاع معدل التضخم ومعدلات الفائدة.