شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 1 يونيو 2025.

- جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 7.5 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 6.5 جنيه.

واستقرت أسعار البصل لتتراوح بين 5 إلى 7.5 جنيه.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

وثبتت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 4 إلى 11 جنيها.

واستقرت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

وثبت سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 12 جنيها.



- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 20 إلى 25 جنيهًا.

وثبت سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 20 إلى 25 جنيهًا.

واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 22 إلى 42 جنيهًا.

واستقر التفاح البلدي ليتراوح بين 15 إلى 37 جنيهًا.

واستقرت أسعار الجوافة جنيها لتتراوح بين 35 إلى 45 جنيهًا.

وثبتت أسعار الفراولة لتتراوح بين 15 إلى 30 جنيهًا.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيهًا.

واستقر سعر المانجو البلدي ليترواح بين 20 إلى 30 جنيهًا.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 80 إلى 100 جنيه.

وثبت سعر الخوخ البلدى ليترواح بين 20 إلى 35 جنيهًا.