سفير واشنطن لدى إسرائيل يقترح على فرنسا اقتطاع جزء من أراضيها لإنشاء دولة فلسطينية

انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، سعي فرنسا ودفعها نحو إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية، حتى بعد أحداث 7 أكتوبر 2023.

واقترح خلال تصريحات مع قناة «فوكس نيوز»، اليوم الأحد، أن تخصص فرنسا بعض أراضيها لإنشاء دولة فلسطينية.

وادعى السفير الأمريكي أن «الوقت غير مناسب» للدفع نحو إقامة دولة فلسطينية، معقبًا: «من غير اللائق إطلاقًا، في خضم حربٍ تخوضها إسرائيل، أن نخرج ونعرض شيئًا أعتقد أن الإسرائيليين يعارضونه بشكل متزايد»، بحسب وصفه.

وأضاف: «إذا كانت فرنسا عازمةً حقًا على رؤية دولة فلسطينية، فأقترح عليهم اقتطاع جزء من الريفييرا وإنشاء دولة فلسطينية».

وأشار إلى أنه «من غير المقبول أن تمارس فرنسا هذا النوع من الضغط على دولة ذات سيادة (إسرائيل)»، وفقًا لتعبيره.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تشارك في المؤتمر الذي ترعاه فرنسا والسعودية في الأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، بشأن إنشاء دولة فلسطينية.

وتستضيف الأمم المتحدة ما بين 17 و20 يونيو الجاري، مؤتمر «حل الدولتين»، وذلك برئاسة مشتركة سعودية ــ فرنسية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أيام، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس فقط واجبا أخلاقيا، بل هو «ضرورة سياسية».

وقرن الاعتراف بمجموعة من الشروط، من بينها: الإفراج عن الرهائن المتبقين لدى حركة حماس، ونزع سلاحها، وعدم مشاركتها في إدارة الدولة الفلسطينية مع إعادة هيكلة السلطة الوطنية الفلسطينية، واعتراف الدولة الفلسطينية العتيدة بإسرائيل وحقِها في العيش بأمان.

وأثارت تصريحات الرئيس الفرنسي ردود فعل، انتقدتها زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين، إذ رأت فيها اعترافا بحركة حماس، بينما شدد اليسار على أهمية هذه الخطوة الدبلوماسية.