نيوزيلندا: تبييض جماعي لأكثر من 50 مليون إسفنجة هو الأكبر على مستوى العالم

قال علماء اليوم الأربعاء، إن حدوث تبييض جماعي لأكثر من 50 مليون إسفنجة في منطقة فيوردلاند بنيوزيلندا، هو الأكبر من نوعه على الإطلاق الذي تم تسجيله على مستوى العالم.

وتوصلت دراسة إلى أن التبييض الجماعي الذي حدث في عام 2022 أدى إلى خفض التعداد بما يقرب من النصف.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة جيمس بيل، وهو عالم في الأحياء البحرية بجامعة "تي هيرينجا واكا فيكتوريا" في ولينجتون، إن التبييض حدث أثناء موجة حر بحرية شديدة استمرت لمدة 259 يوما، ودفعت درجات حرارة المياه إلى 4ر4 درجة مئوية فوق المتوسط.

ووقع حدث التبييض على طول 1000 كيلومتر من الساحل الغربي لجزيرة ساوث آيلاند في نيوزيلندا وشهد تحول إسفنج " Cymbastella lamellate" الأشبه بشكل الكوب، من لونه البني المعتاد مثل لون الشيكولاتة إلى اللون الأبيض الزاهي.

وقال بيل: "لم يكن هذا هو أكبر حدث تبييض للإسفنج على مستوى العالم فحسب، ولكن كان أيضا أكبر حدث نفوق للإسفنج تم تسجيله على الإطلاق".