قال مدير عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية موسى عابد، إن خطر انتشار فيروس «شلل الأطفال» في قطاع غزة لايزال قائمًا، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وحرمان السكان أدوات النظافة العامة.

ونوه في تصريحات نقلتها وكالة «شهاب» الفلسطينية، أن قطاع غزة بحاجة لـ1.3 مليون جرعة لقاح لمكافحة «شلل الأطفال»، لكن الاحتلال يرفض حتى اللحظة إدخالها.

وحذر من أن «أي تأخير في توريد اللقاحات من شأنه أن يُفاقم الأوضاع الصحيّة المتردية بالأساس، ويترك آثارًا خطيرة على صحة الأطفال والشرائح الضعيفة مثل كبار السن والمرضى».

واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الأربعاء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لشقة سكنية شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن القصف استهدف شقة تعود لعائلة المواطن أحمد حمادة، بجوار مدرسة يافا في حي التفاح شرق غزة، إذ استشهد برفقة زوجته ونجلهما.

كما فتحت آليات الاحتلال نيرانها على منازل المواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، نقلوا على أثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقصفت زوارق الاحتلال محيط جسر وادي غزة شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصف طيران الاحتلال الحربي منزلاً في شارع صلاح الدين عند مدخل مخيم النصيرات، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه حيي تل الهوا والزيتون في مدينة غزة.

وأغار طيران الاحتلال الحربي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وعلى شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة محيط أبراج الشيخ زايد شرق بلدة بيت لاهيا شمال غزة، ومنطقة غرب مدينة رفح جنوب القطاع