 مفوض أونروا يدعو للتسليم السريع والآمن للقاحات شلل الأطفال في غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 7 أغسطس 2024 12:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مفوض أونروا يدعو للتسليم السريع والآمن للقاحات شلل الأطفال في غزة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 12:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 12:10 م

دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، للتسليم السريع والآمن للقاحات شلل الأطفال في غزة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، أن الفرق الصحية التابعة للوكالة ملتزمة بقيادة حملة التطعيم القادمة ضد الفيروس، للأطفال دون سن الثامنة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضاف: «يعد التسليم السريع والآمن للقاحات أمرًا أساسيًا، والأهم من ذلك، فإن وقف إطلاق النار لتوفير اللقاحات لكل طفل أمر مُلح».

وفي وقت سابق، قال مدير عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية موسى عابد، إن خطر انتشار فيروس «شلل الأطفال» في قطاع غزة لايزال قائمًا، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وحرمان السكان أدوات النظافة العامة.

ونوه في تصريحات نقلتها وكالة «شهاب» الفلسطينية، أن قطاع غزة بحاجة لـ1.3 مليون جرعة لقاح لمكافحة «شلل الأطفال»، لكن الاحتلال يرفض حتى اللحظة إدخالها.

وحذر من أن «أي تأخير في توريد اللقاحات من شأنه أن يُفاقم الأوضاع الصحيّة المتردية بالأساس، ويترك آثارًا خطيرة على صحة الأطفال والشرائح الضعيفة مثل كبار السن والمرضى».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك