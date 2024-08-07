مفوض أونروا يدعو للتسليم السريع والآمن للقاحات شلل الأطفال في غزة

دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، للتسليم السريع والآمن للقاحات شلل الأطفال في غزة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، أن الفرق الصحية التابعة للوكالة ملتزمة بقيادة حملة التطعيم القادمة ضد الفيروس، للأطفال دون سن الثامنة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضاف: «يعد التسليم السريع والآمن للقاحات أمرًا أساسيًا، والأهم من ذلك، فإن وقف إطلاق النار لتوفير اللقاحات لكل طفل أمر مُلح».

With thx to @UNICEF for providing the vaccines and in close partnership with @WHO, @UNRWA vaccinated 80% of children in #Gaza since the war began.

This helped curb the spread of preventable diseases despite the inhumane living conditions + overcrowded shelters & places of… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 7, 2024

وفي وقت سابق، قال مدير عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية موسى عابد، إن خطر انتشار فيروس «شلل الأطفال» في قطاع غزة لايزال قائمًا، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وحرمان السكان أدوات النظافة العامة.

ونوه في تصريحات نقلتها وكالة «شهاب» الفلسطينية، أن قطاع غزة بحاجة لـ1.3 مليون جرعة لقاح لمكافحة «شلل الأطفال»، لكن الاحتلال يرفض حتى اللحظة إدخالها.

وحذر من أن «أي تأخير في توريد اللقاحات من شأنه أن يُفاقم الأوضاع الصحيّة المتردية بالأساس، ويترك آثارًا خطيرة على صحة الأطفال والشرائح الضعيفة مثل كبار السن والمرضى».



