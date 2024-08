مفوض أونروا يدعو للتسليم السريع والآمن للقاحات شلل الأطفال في غزة

دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، للتسليم السريع والآمن للقاحات شلل الأطفال في غزة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، أن الفرق الصحية التابعة للوكالة ملتزمة بقيادة حملة التطعيم القادمة ضد الفيروس، للأطفال دون سن الثامنة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضاف: «يعد التسليم السريع والآمن للقاحات أمرًا أساسيًا، والأهم من ذلك، فإن وقف إطلاق النار لتوفير اللقاحات لكل طفل أمر مُلح».

With thx to @UNICEF for providing the vaccines and in close partnership with @WHO, @UNRWA vaccinated 80% of children in #Gaza since the war began.

This helped curb the spread of preventable diseases despite the inhumane living conditions + overcrowded shelters & places of…