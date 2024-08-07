تواصلت المعارك الضارية لليوم الثاني على التوالي في مقاطعة كورسك الروسية بعد اختراق القوات الأوكرانية للحدود، في واحد من أكبر التوغلات داخل الأراضي الروسية منذ بدء الحرب في فبراير عام 2022.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، استمرار القتال في كورسك، مؤكدة أن الجيش الروسي يواصل "تدمير العدو" في المناطق القريبة من الحدود.

وتقدمت القوات الأوكرانية إلى الشمال الغربي من بلدة سودجا الحدودية على بعد 530 كيلومترا جنوب غربي موسكو.

وسودجا هي آخر نقطة لشحن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا. وتقع محطة كورسك للطاقة النووية الروسية على بعد 60 كيلومترا فقط إلى الشمال الشرقي من سودجا.

وأبلغ رئيس الأركان فاليري جيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، أن ما يصل إلى ألف جندي أوكراني يشاركون في التوغل عبر الحدود في كورسك، مؤكدا إيقاف الهجوم الأوكراني، ويجري تدمير القوات المهاجمة.

وذكرت قناة ريبار، المقربة من الجيش الروسي، أن القوات الأوكرانية استولت على 3 قرى في منطقة كورسك.

• الآلاف يغادرون المنطقة بسبب القتال

وغادر آلاف المدنيين المنطقة بسبب القتال والقصف الذي خلّف ما لا يقل عن 5 قتلى و28 جريحا في صفوف المدنيين، حسبما قالت السلطات المحلية التي أشارت إلى إلغاء كل الفعاليات العامة.

وفي السياق، دعا ألكسي سميرنوف حاكم مقاطعة كورسك السكان إلى التبرع بالدم، ذاكرا أن جميع الأجهزة والجهات المعنية في المقاطعة وُضعت في حالة تأهب قصوى.

وفي الجانب الآخر من الحدود، أعلنت أوكرانيا إجلاء إلزاميا لنحو 6 آلاف شخص، بينهم 425 طفلا، في منطقة سومي المحاذية لكورسك الروسية.

• استفزاز كبير

بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا تقوم "باستفزاز واسع النطاق"، متهما القوات الأوكرانية بـ"إطلاق عشوائي لأنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، على المباني المدنية والمنازل وسيارات الإسعاف".

وعقد بوتين، اليوم، اجتماعا مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، ومدير مكتب الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.

وأمر بوتين بتقديم كل المساعدات الضرورية لمقاطعة كورسك التي تتعرض للهجوم الأوكراني.

• صمت أوكراني

من جهتها، تلزم السلطات الأوكرانية منذ أمس الثلاثاء صمتا شبه كامل حول الوضع في منطقة كورسك.

ويقدر الخبير العسكري الأوكراني سيرجي زجوريتس أن يكون الجيش الأوكراني يسعى إلى صرف انتباه القوات الروسية عن مناطق أخرى في الجبهة كانت تتقدم فيها خلال الأشهر الأخيرة.

وقال زجوريتس لوكالة الصحافة الفرنسية: "أعتقد أن أحد أهداف كييف هو سحب الاحتياطات الروسية وتخفيض الضغط على عمليات جيشها في قطاع خاركيف وربما في مناطق أخرى".

وتأتي هذه العملية في وقت يحقق فيه الجنود الروس مكاسب تدريجية في شرق أوكرانيا منذ أشهر، في مواجهة جيش أوكراني يفتقر إلى المجندين الجدد والذخيرة.

وشنت القوات الروسية في مايو الماضي هجوما بريا في منطقة خاركيف الحدودية، مسيطرة على عدة مواقع قبل أن توقفها القوات الأوكرانية.