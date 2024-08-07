دعا محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام، شباب بنجلاديش إلى التحلي بالهدوء والاستعداد لإعادة بناء البلاد، وسط توقعات بتوليه رئاسة الحكومة الجديدة بعد الإطاحة بحكومة الشيخة حسينة.

ومن المقرر أن يصل يونس، الذي تم تعيينه كبير مستشاري حكومة تسيير الأعمال القادمة، إلى دكا بعد ظهر غد الخميس من دبي، بحسب بيان صحفي من (مركز يونس) في دكا اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن يونس هنأ الطلاب والشعب لجعلهم "يوم انتصار ثان" أمرا ممكنا، في إشارة إلى احتجاجات الطلاب الدموية التي أجبرت حسينة على الاستقالة.

وأضاف: "دعونا نحسن استغلال انتصارنا الجديد لأقصى مدى. لا تدعونا نترك هذا يفلت منا بسبب أخطائنا"، ودعا الجميع إلى الإحجام عن جميع أنواع العنف.

وقرر رئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين أمس الثلاثاء تعيين يونس رئيسا للحكومة الانتقالية في البلاد، للإشراف على الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أيضا أن يتم تعيين لجنة مستشارين للحكومة الانتقالية بعد وصول يونس بوقت قصير.

واستقالت حسينة، التي حكمت البلاد بقبضة حديدية لمدة 15 عاما، من رئاسة الوزراء وفرت إلى الهند على متن مروحية عسكرية، مما دفع آلاف المحتجين إلى اقتحام منزلها في دكا ونهب كل محتوياته.