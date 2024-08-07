أوكرانيا تخلي مواقع في منطقة على الحدود مجاورة لمنطقة كورسك الروسية

أمرت السلطات الأوكرانية بإخلاء مواقع إضافية في منطقة سومي الأوكرانية المجاورة لمنطقة كورسك الروسية، على خلفية القتال العنيف في منطقة كورسك الروسية.

وقال الحاكم العسكري لمدينة سومي، فولوديمير أرتيوخ، في تصريح للتلفزيون الأوكراني إن الإجراءات تشمل 23 بلدة.

وأضاف أنه من المقرر إجلاء نحو 6 آلاف شخص، بينهم أكثر من 400 طفل ومراهق، إلى مناطق آمنة بعيدا عن منطقة الحدود.

وكانت القوات الأوكرانية قد شنت، أمس الثلاثاء، هجوما عبر الحدود الأوكرانية - الروسية باتجاه مدينة سودزا في منطقة كورسك، حيث توغلت عدة كيلومترات داخل الأراضي الروسية.

وقالت موسكو أن نحو ألف جندي أوكراني مزودين بمعدات ثقيلة شاركوا في هذه العملية. ولم تعلق كييف حتى الآن على الأحداث.

وكانت السلطات المحلية قد أمرت، نتيجة للقصف الروسي المنتظم على مواقع حدودية، بالفعل بإجراء عمليات إجلاء للسكان من منطقة تبعد 10 كيلومترات عن الحدود في شهر مايو.