استمرار نمو التجارة الخارجية للصين خلال يوليو الماضي على الرغم من التحديات الاقتصادية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الإدارة العامة للجمارك في بكين اليوم الأربعاء استمرار نمو التجارة الخارجية للصين على الرغم من التحديات الاقتصادية، حيث نمت الصادرات بنسبة 7% على أساس سنوي والواردات بنسبة 2ر7%.

وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا في الصادرات بنسبة 7% خلال يوليو الماضي مقارنة بالعام الماضي، كما تراجعت نسبة النمو مقارنة بيونيو الماضي عندما بلغت 6ر8%.

وبعد انخفاض غير متوقع في يونيو الماضي، ارتفعت الواردات بنسبة 2ر7%.

وبلغ الفائض التجاري 65ر84 مليار يورو خلال يوليو الماضي، متراجعا بالمقارنة بيونيو الماضي، عندما سجل الفائض مستوي قياسي بلغ 99 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات الصينية إلى ألمانيا بنسبة 1ر9% مقارنة بيوليو 2023، في حين انخفضت الواردات بنسبة 9ر4%.

وقد أظهرت البيانات الرسمية الصينية الصادرة اليوم نمو إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين مقومة باليوان خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2ر6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الإدارة العامة للجمارك في الصين أن الصادرات زادت خلال هذه الفترة بنسبة 7ر6% سنويا في حين زادت الواردات بنسبة 4ر5%، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ووصل إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين إلى 5ر3 تريليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات 01ر2 تريليون والواردات 49ر1 تريليون دولار لتسجل الصين فائضا تجاريا بقيمة 518 مليار دولار بزيادة نسبتها 9ر7% سنويا.