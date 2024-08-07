أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء أمس الثلاثاء، اختيار زعيمها في غزة يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد إسماعيل هنية، الذي تم اغتياله بمقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي.

وكانت حماس قد أعلنت، السبت، إجراءها مشاورات واسعة لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي بعد اغتيال هنية، في حين كانت الترشيحات تدور في فلك عدد من قادتها على رأسهم: خالد مشعل الذي سبق أن شغل المنصب عقب اغتيال عبد العزيز الرنتيسي، وخليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة، وموسى أبو مرزوق، وهو أحد كبار مسؤولي المكتب السياسي، وزاهر جبارين الذي يتولى منذ فترة طويلة إدارة الشؤون المالية للحركة، إضافة للقيادي محمد إسماعيل درويش، وفقًا لما نشرته سكاي نيوز.

*رسالة للاحتلال: ماضون في المقاومة

وصرح مسئول كبير في حماس لوكالة الأنباء الفرنسية، أن تعيين السنوار رئيسا للحركة ينطوي على "رسالة قوية" للاحتلال الإسرائيلي بعد عشرة أشهر من بدء الحرب على قطاع غزة؛ حيث أكد أن هذا الاختيار مفاده أن حماس ماضية في نهج المقاومة.

* الإعلام الإسرائيلي: رسالة بأن غزة قوية

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تعيين السنوار مفاجئ ورسالة لإسرائيل بأنه حي وأن قيادة حماس بغزة قوية وقائمة وستبقى.

وتأتي ردود الأفعال والتعليقات على تعيين السنوار في سياق أنه يمثل شخصية شديدة الخصوصية، اكتسبها من دوره البارز كأحد العقول المدبرة لعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر التي كبدت الاحتلال خسائر غير مسبوقة على الأصعدة المختلفة، لذا لم يغادر السنوار رأس قائمة الشخصيات المستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ولجانب ذلك، يختلف السنوار عن غيره من قادة المقاومة كونه يوصف بالأكثر دراية بالفكر الإسرائيلي وسياسته من واقع تجربته لسنوات طوال داخل سجون الاحتلال، أمضاها في الدراسة والاطلاع والمتابعة

*متقن للعبرية متخصص في تكتيكات الاحتلال

في نهاية الثمانينات، اعتقل يحيى السنوار وحوكم بتهم تتعلق بقيادة عملية اختطاف وقتل جنديين إسرائيليين، وقتل 4 فلسطينيين يشتبه في تعاونهم مع إسرائيل، وصدرت في حقه 4 مؤبدات (مدتها 426 عاما).

وأمضى السنوار مايزيد عن عقدين في سجون الاحتلال، تعلم خلالها العبرية واطلع بشكل واسع على ثقافة المجتمع الإسرائيلي.

وبحسب تقرير لنيويورك تايمز، استغل السنوار أثناء وجوده في السجن، برنامجًا جامعيًا عبر الإنترنت وقرأ الأخبار الإسرائيلية بشغف.

كما ترجم عشرات الآلاف من الصفحات من السير الذاتية المكتوبة باللغة العبرية والمهربة والتي كتبها رؤساء جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي السابقون، إلى اللغة العربية.

وقال يوفال بيتون، طبيب الأسنان الإسرائيلي الذي عالج سنوار عندما كان قيد الاحتجاز، إن السنوار شارك الصفحات المترجمة سرا حتى يتمكن السجناء من دراسة تكتيكات التي تنتهجها أجهزة الأمن الإسرائيلي لبحث واختراق نقاط ضعفها.

ومن إنتاجات مكتبة يحيى السنوار، نجد ترجمته لكتاب "الشاباك بين الأشلاء"لكارمي جيلون، وهو كتاب يتناول جهاز الأمن الداخلي لإسرائيلي، كتاب الأحزاب الإسرائيلية عام 1992، ويعرف بالأحزاب السياسية في إسرائيل وبرامجها وتوجهاتها خلال تلك الفترة.

وصدر له في عام 2010 كتاب "المجد" ويرصد عمل جهاز "الشاباك" في جمع المعلومات وزرع وتجنيد العملاء، وأساليب وطرق التحقيق الوحشية من الناحية الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى تطوّر نظرية وأساليب التحقيق والتعقيدات التي طرأت عليها وحدودها.

* جامعة إسرائيلية: السنوار يدير الحرب بعقلانية ويحركها وفق أهدافه

ومن دلالات براعة السنوار الاستراتيجية التي اكتسبها من تجربته بالسجون، أصدرت جامعة "رايخمان" الإسرائيلية تقريرا يشيد بقرارات زعيم الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" يحيى السنوار، باستخدام آليات الذكاء الاصطناعي، أن قرارات السنوار فيما يتعلّق بالحرب "عقلانية"؛ لأنها تخدم أهدافه، وفق ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أنه عبر استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي، جرت إعادة بناء 14 قرارًا من قرارات السنوار، بما في ذلك قراراته بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل عام 2021، وقرار الامتناع عن الانضمام إلى حركة الجهاد الإسلامي بعد عملية الجيش الإسرائيلي للقضاء على كبار أعضاء الحركة، والقرار بشن هجوم مفاجئ واسع النطاق ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر، وقرار الموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن في نوفمبر الماضي، وفقا لما نقلته شبكة الجزيرة.