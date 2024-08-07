حافلات مجانية لجماهير الأهلي في مباراة التتويج بالدوري

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، تعليمات لإدارة النادي، بتوفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية غدًا الخميس.

وطالب الخطيب إدارة الأهلي بتسهيل توجه جماهير الفريق إلى الإسكندرية، من أجل مساندة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام سموحة، في المباراة المؤجل من الأسبوع الـ24 لمسابقة الدوري، وذلك تقديرًا للدور الكبير الذي تقوم به الجماهير لدعم الفريق.

ويبدأ التجمع أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد الثانية عشرة ظهرًا، على أن يكون التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، ولا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك بطاقة الـ فان آي دي وتذكرة المباراة.

وأوضح الأهلي في بيان رسمي أنه يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.