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الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 620

وكالة الانباء الألمانية
وكالة الانباء الألمانية
وكالات
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 12:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 12:43 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 620 منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أن من بين الشهداء 145 طفلا، و9 سيدات، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,653 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,535 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له يوم أمس، أن القصف والأعمال العدائية مستمرة في قتل الفلسطينيين وإصابتهم وتشريدهم، وتدمير البنية التحتية.

وذكر المكتب الأممي، أنه خلال الـ 48 ساعة الماضية، تعرضت 3 مدارس تؤوي نازحين في غزة للقصف، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.


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