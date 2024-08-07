تقرير: 1000 جندي بريطاني يستعدون لإجلاء الرعايا من لبنان

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن بريطانيا وضعت أكثر من 1000 جندي بريطاني على أهبة الاستعداد لإجلاء رعاياها من لبنان.

وكانت الحكومة البريطانية قد حثّت، يوم السبت، مواطنيها في لبنان على مغادرة البلاد فورا، وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله ونزاع إقليمي يكون أوسع نطاقا.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن على الرعايا البريطانيين مغادرة لبنان "الآن بينما ما زالت الخيارات التجارية للطيران متاحة"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي، في البيان، إن "التوترات مرتفعة والوضع مرشح للتدهور السريع، وبينما نعمل على مدار الساعة لتعزيز وجودنا القنصلي في لبنان فإن رسالتي للمواطنين البريطانيين هناك واضحة وهي: غادروا في الحال".

كما أوضحت الوزارة أنها تعزز دعمها للبريطانيين في البلاد من خلال نشر "قوة حدودية ومسئولين قنصليين وعسكريين في المنطقة".