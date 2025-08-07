بإشراف د. حنان كامل.. عين شمس تترجم أخطر وثيقة في تاريخ نشأة إسرائيل



أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فوز كتاب ‏‎"‎سجلات الفيلق اليهودي‎" ‎في النسخة الثانية من ‏مسابقة ‏‎"‎ترجم.. أبدع‎" ‎التي تُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مبادرة اكتشاف ‏ودعم المترجمين الشباب في الجامعات المصرية، وذلك بالشراكة بين المركز القومي للترجمة والمجلس الأعلى ‏للجامعات‎.‎

الكتاب الفائز، وهو ترجمة عن العبرية، تقدم به فريق متميز من قسم اللغة العبرية بكلية الآداب – ‏جامعة عين شمس، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب وأستاذ ‏الدراسات العبرية والفكر الديني اليهودي، ويضم الفريق كلًا من: الدكتور محمد عبود حسين، والدكتور ‏أحمد شمس الدين، والدكتورة مرام محروس مصطفى أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العبرية ‏وآدابها، وقد نال العمل إشادة واسعة نظرًا لأهميته العلمية والتاريخية البالغة‎.‎

أهمية الكتاب تكمن في كونه العمل الأول باللغة العربية الذي يقدم دراسة معمّقة عن تشكيلات "الفيلق ‏اليهودي‎" ‎التي حاربت إلى جانب القوات البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى، وكان لها دور محوري في ‏الحصول على وعد بلفور، ومن ثم تمهيد الطريق لإقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين‎.‎

يؤرخ الكتاب لهذه الوحدات العسكرية اليهودية الخمس، التي ضمت ما يقرب من ‏‎6400 ‎عنصرًا، كاشفًا ‏كيف استخدمتها الحركة الصهيونية كوسيلة عملية لإقامة جيش الاحتلال لدعم مشروع "الدولة ‏اليهودية‎".‎

مؤلف الكتاب، زئيف فلاديمير جابوتنسكي، ليس فقط زعيمًا صهيونيًا بارزًا، بل هو الأب الروحي لليمين ‏الإسرائيلي المعاصر، وملهم مباشر لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، الذي يصف نفسه ‏بأنه امتداد لأفكار جابوتنسكي‎. ‎ومن خلال سرد تاريخي مدعوم بوثائق وذكريات شخصية، يسلط الكتاب ‏الضوء على جذور الفكر الصهيوني المسلح، والصراع داخل الحركة الصهيونية بشأن دعم الحلفاء أو ‏المحور أثناء الحرب‎.‎

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن المسابقة تسعى إلى خلق بيئة محفزة للإبداع العلمي ‏والثقافي، وربط شباب الجامعات بمصادر المعرفة العالمية. كما أثنى على الفرق الفائزة، مشيرًا إلى أن ترجمة ‏هذا الكتاب تمثل إضافة نوعية للمكتبة العربية، ومصدرًا لفهم الجانب العسكري والمؤسسي من نشأة ‏الاحتلال الإسرائيلي‎.‎

وأضاف أن التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ساهم في توسيع قاعدة المشاركة الجامعية، ‏وتعزيز مستوى التنافس والإبداع في اختيار عناوين ذات عمق وأهمية استراتيجية‎.‎

من جهتها، عبّرت الأستاذة الدكتورة حنان كامل متولي، عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، والمشرفة ‏على فريق الترجمة، عن فخرها بهذا الفوز، مؤكدة أن التتويج يمثل "اعترافًا مستحقًا بجهود علمية حقيقية ‏بُذلت على مدار شهور من العمل المضني والدقيق"، مضيفة‎:‎

‎"‎نحن لا نترجم مجرد نصوص، بل نعيد قراءة التاريخ ونضعه في متناول العقل العربي؛ كتاب سجلات ‏الفيلق اليهودي ليس عملاً توثيقيًا فقط، بل هو مفتاح لفهم بدايات التكوين العسكري الصهيوني، وكيف ‏تمكّنت الحركة الصهيونية من إدماج المشروع العسكري ضمن بنية الدولة الإسرائيلية قبل إعلان قيامها ‏بسنوات‎".‎

وأوضحت د. حنان أن الفريق الترجمي، الذي ضمّ كلاً من الدكتور محمد عبود حسين، والدكتور أحمد ‏شمس الدين، والدكتورة مرام محروس مصطفى، حرص على الجمع بين الدقة الأكاديمية وسلاسة اللغة ‏العربية، مشددة على أن "الاختيار لم يكن عشوائيًا، وإنما جزء من مشروع علمي متكامل يسعى لتسليط ‏الضوء على زوايا خفية ومغيّبة من التاريخ العبري الحديث، تم تغييبها في المكتبة العربية، خاصة ما يتعلق ‏بـ المرتزقة اليهود في خدمة الاستعمار البريطاني‎".‎

وأضافت‎:‎‏ ‏‎"‎أشكر من أعماق قلبي الدكتورة كرمة سامي، رئيسة المركز القومي للترجمة، التي أتاحت هذه ‏الفرصة، واحتضنت هذه المسابقة برؤية علمية ووطنية واضحة، ولحرصها على رفع مستوى الترجمة ‏القومية‎ ".‎

وختمت تصريحها بالتأكيد على أن هذا الفوز هو بداية لمسار أكاديمي أوسع، يهدف إلى إنتاج سلسلة ‏ترجمات متخصصة عن المجتمع الإسرائيلي بمختلف انعكاساته، وتفكيك خطاب القوة في أدبيات ‏الاحتلال، بوصفه أحد أخطر عناصر السيطرة الاستعمارية الحديثة في المنطقة‎