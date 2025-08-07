الجزائر تلغي إعفاء حاملي الجواز الدبلوماسي الفرنسي من التأشيرة

أعلنت الجزائر، الخميس، "نقض الاتفاق" الخاص بإعفاء حاملي جواز السفر الدبلوماسي الفرنسي من التأشيرة، وذلك ردا على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "تعليق" إعفاء حاملي جواز السفر الدبلوماسي الجزائري من التأشيرة، في فصل جديد من التصعيد بين البلدين.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية، ردت فيه على رسالة ماكرون لرئيس وزرائه فرنسوا بايرو، الأربعاء، والتي طالبه فيها بتبني "مزيد من الحزم" مع الجزائر، وتعليق إعفاء حملة جواز سفرها الدبلوماسي من التأشيرة.

والأربعاء، أوعز ماكرون، في رسالة بعث بها إلى فرانسوا بايرو، بـ"تعليق" العمل رسميا باتفاق 2013 الذي كان يسمح بإعفاء حاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة، في ظل تبني باريس نهجا "أكثر صرامة" في التعامل مع الجزائر.

وردا على ذلك، قالت الخارجية الجزائرية في بيانها: "تود الجزائر التذكير، مرة أخرى، بأنها لم تُبادر يومًا بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا وحدها من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة".

وأضاف البيان أنه من خلال قرار باريس تعليق هذا الاتفاق، "تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح".

وأضافت أنه وفقا "لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الموقعة سنة 2013 ستقوم الحكومة الجزائرية بإشعار الحكومة الفرنسية بهذا الإجراء في أقرب الآجال عبر القنوات الدبلوماسية".