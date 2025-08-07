دفع الهلال الأحمر المصري، اليوم الخميس، عاشر قوافل "زاد العزة .. من مصر إلى غزة"، والتي تضم مساعدات غذائية وطبية إلى قطاع غزة، في اتجاه جنوب القطاع عبر معبر كرم أبوسالم، وذلك استمرارا لمواصلة الهلال الأحمر المصري الدعم الغذائي والإغاثي إلى غزة.

وذكر الهلال الأحمر المصري - في بيان، اليوم - أن القافلة العاشرة لـ "زاد العزة" حملت 3 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، شملت 2500 طن سلل غذائية ودقيق، إضافة إلى أطنان من مستلزمات عناية الشخصية والطبية، ألبان أطفال، وعشرات الآف من أكياس الخبز الطازج، وذلك في ضوء جهود الهلال الأحمر المصري لمواجهة النقص الحاد في الغذاء داخل القطاع.

وأطلق الهلال الأحمر المصري قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، بالإضافة إلى سيارتي وقود.







