إسرائيل تستهدف مواقع ومخازن أسلحة لحزب الله في غارات جديدة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه قصف عدة أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك مستودعات أسلحة ومواقع لإطلاق الصواريخ ومنشآت تستخدم لتخزين المعدات التقنية.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بشن غارات جوية إسرائيلية في المنطقة في وقت سابق من اليوم.

وتأتي هذه الغارات على الرغم من وقف إطلاق النار الساري بين إسرائيل والجماعة المسلحة المدعومة من إيران منذ أواخر نوفمبر.

وعلى الرغم من أن الهدنة لا تزال سارية رسميا، تواصل إسرائيل شن غارات شبه يومية على مواقع حزب الله، مطالبة إياه بنزع سلاحه بالكامل.

وتم تكليف الجيش اللبناني هذا الأسبوع بصياغة خطة لنزع سلاح حزب الله. ومن المقرر أن تخضع جميع الأسلحة في البلاد لسلطة الدولة بحلول نهاية العام الجاري.

لكن حزب الله رفض هذا الجدول الزمني وأصر على أن إسرائيل يجب أن توقف أولاً غاراتها الجوية وتنسحب من خمسة مواقع متبقية في جنوب لبنان. ويقول مراقبون إن من غير المرجح أن ينزع حزب الله سلاحه قريبا.

ومن المتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعا آخر لمجلس الوزراء اللباني اليوم الخميس لمناقشة الخطوات التالية.