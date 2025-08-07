وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 82 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية أسقطت 82 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:30 بتوقيت موسكو يوم 6 آب وحتى الساعة 06:10 صباح اليوم الخميس، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 82 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم تدمير 31 طائرة مسيرة فوق حوض بحر آزوف، و11 فوق أراضي جمهورية القرم، و10 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و9 فوق أراضي إقليم كراسنودار، و8 فوق مياه البحر الأسود، و7 فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، و4 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وأوريول.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.