على غرار إعصار دوريان الذي تسبب في سحق جزر البهاما، وإحداث أضرار محصورة في عدة ولايات ساحلية أمريكية، الأسبوع الماضي، ضرب إعصار "لينج لينج" كوريا الجنوبية، أمس السبت ليتسبب في إحداث الدمار بالعاصمة سول، حيث توفيت امراة إثر الرياح العاتية، واقتلعت الرياح الأشجار، فيما انقطعت الكهرباء عن 30 ألف منزل، بالإضافة لتدمير 40 منزلًا بسبب المياه، وإلغاء ما يقرب من 300 رحلة طيران، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

Residual, fast moving squalls from #typhoon #Lingling in Okinawa - this one came and went in about 2 minutes #Japan pic.twitter.com/ZoUTPiowfK — James Reynolds (@EarthUncutTV) September 6, 2019

وبلغت سرعة رياح "لينج لينج" القسوى 162 كيلومترا/الساعة، وتسببت في اقتلاع الأشجار، وانقلاب السيارات والسفن، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية من أنه يُتوقع وصول سرعة الرياح إلى 200 كيلومتر/الساعة، على الجزر المحيطة بالبلاد تأثرًا بالإعصار، كما توقعت أن يصل الإعصار إلى إقليم "هوانج-هي" في كوريا الشمالية ولكن ستضعف قوته إلى مستوى أقل من الوقت الراهن.

ومن المتوقع أن يواصل الإعصار طريقه إلى الصين، ثم روسيا، بعد مروره بكوريا الشمالية اليوم الأحد، في إعصار يعتبر الـ 13 من نوعه الذي يضرب كوريا الجنوبي هذا الموسم.

وبحسب ديلي ميل البريطانية، تم إغلاق الحدائق الوطنية وكذلك الموانئ الجنوبية في البر الرئيسي والجسور الرئيسية عبر البحر، وسط وجود تحذيرات من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بالإضافة للبنية التي لحقت بها أضرارًا بسبب الأمطار الغزيرة والرياح المتوقعة في جميع أنحاء البلاد حتى يوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، عقد على وجه السرعة اجتماعًا طارئًا يوم الجمعة لمناقشة جهود الوقاية من الكوارث ووبخ المسؤولين الحكوميين الذين وصفهم بأنهم "لا حول لهم ولا قوة ضد الإعصار وأنهم غير مدركين لخطورته"، مشيرة إلى دعوته جيشه إلى تقليل الأضرار الناجمة عن الإعصار لأدنى حد، واصفًا إياه بـ "الصراع الهائل" الذي يتطلب التصعيد في كافة أنحاء البلاد.

وعلى صعيد آخر، سبب إعصار دوريان الذي ضرب جزر البهاما والساحل الأمريكي، دمارًا كارثيًا بالباهاما يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، حيث غرق مهبط مطار "جراند باهاما" الدولي، في الماء؛ ما أدى لتعطيل حركة الملاحة كليًا، فيما أغدقت مياه الإعصار الشوارع العامة وسحقت المنازل، ما تسبب في سقوط الأسقف، وأظهر مقطع آخر مجموعة من سكان الباهاما خلال محاولتهم التشبث والنجاة من اندفاع مياه الإعصار، فيما تظهر البيوت الخشبية مغطاه كليا بالماء، تاركًا وراءه 7 وفيات.