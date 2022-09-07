الانفصاليون الروس يسلمون جثة رجل بريطاني للسلطات الأوكرانية



قال محقق حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس على موقع فيسبوك إن الانفصاليين الروس في أوكرانيا سلموا جثة رجل بريطاني لقي حتفه أثناء احتجازه لديهم إلى كييف.



وكتب لوبينيتس يقول إن جثة الرجل كان عليها علامات تعذيب وجروح وتابع "بصفتي مفوض حقوق الإنسان في برلمان أوكرانيا، يمكنني أن أقول بمسؤولية كاملة إن هذه الوفاة نجمت عن العنف".



ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من تصريحات لوبينيتس.



وقالت قيادة الانفصاليين في دونيتسك في منتصف تموز/يوليو إن المقاتل البريطاني الذي تم أسره توفي نتيجة مجموعة من الأمراض المزمنة. وأفادت تقارير إعلامية بأن عمره كان 45 عاما.



وقال لوبينيتس إنه تم إبلاغ السفارة البريطانية في كييف بإعادة جثة المواطن البريطاني.