تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى أقل مستوياتها منذ يناير الماضي في ظل ارتفاع قيمة الدولار إلى مستوى قياسي وتزايد المخاوف من تراجع الطلب العالمي على الطاقة على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي وبخاصة في الصين نتيجة إجراءات الإغلاق التي طبقتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى 85 دولارا للبرميل، مع تراجع أسعار الأصول الاستثمارية من الأوراق المالية وحتى العقود الآجلة للسلع، في حين ارتفع مؤشر قيمة الدولار إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.



واستهل الخام تعاملات الشهر الحالي بأداء ضعيف، ليواصل تراجعه للشهر الثالث على التوالي، وهي أطول فترة تراجع مطرد لسعر النفط منذ أكثر من عامين.



ويخشى المستثمرون من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود في ظل استمرار زيادة أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية لكبح جماح تضخم أسعار المستهلك. وأدت إجراءات الإغلاق التي طبقتها الصين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال العام الحالي إلى تراجع النشاط الاقتصادي وبالتالي تراجع الطلب على الطاقة. وسجلت أسعار النفط ارتفاعا مؤقتا خلال الأيام الماضية بسبب قرار تجمع أوبك بلس للدول المنتجة للنفط خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا خلال الشهر المقبل.



وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 9ر1% إلى 26ر85 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل، بعد تراجعه في وقت سابق إلى 14ر85 دولار للبرميل وهو أقل مستوى له في التعاملات اليومية منذ يناير الماضي. كما تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 6ر1% إلى 39ر91 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.