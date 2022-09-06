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عرضت فضائية «الحدث العربية»، مقطع فيديو يرصد خلاء طلاب المدارس والحضانات في الصين أثناء الزلزال، الذي ضرب جنوب غرب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الأربعاء، أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب غرب الصين يوم الاثنين ارتفع إلى 74 قتيلا وأكثر من 250 جريحا.

وتردد أن 26 شخصا آخرين ما زالوا في عداد المفقودين بعد يومين من وقوع الزلزال.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر مقاطعة لودينج في مقاطعة جانزي، وأثر بشكل خاص على مدينة ياآن في إقليم سيتشوان. وتقع المنطقة على بعد حوالي ساعتين بالسيارة جنوب غرب عاصمة الإقليم، تشنجدو.

ومنذ وقوع الزلزال، تجرى عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق يشارك فيها الآلاف من المسعفين. كما تمت تعبئة الجيش.

ودمرت آلاف المنازل أو تضررت بسبب الزلزال، مع ورود تقارير عن انهيارات أرضية أغلقت الطرق. كما انقطعت خطوط الكهرباء والمياه والاتصالات.