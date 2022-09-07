استطلاع: الدفع النقدي أحب وسيلة دفع في ألمانيا والنمسا

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن الدفع النقدي هو أحب وسيلة دفع وبفارق كبير عن الوسائل الأخرى في ألمانيا والنمسا.

وقالت شركة بيرينج بوينت للاستشارات اليوم الثلاثاء استنادا إلى نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" إن استخدام العملات الورقية والمعدنية في الدفع ارتفع خلال العام الحالي بمقدار طفيف وذلك بعد تراجع مستمر لمدة ثلاثة أعوام.

وأوضحت النتائج أن 69% من الأشخاص الذين تم استطلاع رأيهم في ألمانيا و77% من المستطلع رأيهم في النمسا كانوا يدفعون بالنقد في كثير من الأحوال.

وقال كريستيان بروك من شركة بيرنج بوينت إن حقيقة أن استخدام النقد لا يزال مستمرا عند مستوى مرتفع يرجع إلى عوامل من بينها الشعور بأن النقد وسيلة موثوقة على نحو خاص في الأوقات المضطربة.

وأفادت نتائج الاستطلاع بأن 13% فقط ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا والنمسا قالوا إنهم يمكنهم تصور التخلي بشكل كامل عن النقد في العامين المقبلين. في المقابل، قال 65% من المشاركين في الاستطلاع في ألمانيا و74% من المشاركين في النمسا إنهم لا يتوقعون التخلي عن النقد في الأعوام العشرة المقبلة.

وأشارت نتائج الاستطلاع مثل نتائج استطلاعات أخرى إلى زيادة شعبية وسائل دفع أخرى مثل الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة باي بال أو الدفع بالهاتف الذكي عن طريق آبل باي، كما شهدت وسيلة الدفع بالبطاقة المصرفية التي لا تحتاج إلى تلامس، دفعة خلال جائحة كورونا.