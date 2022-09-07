المفوضية الأوروبية تبحث تقديم 5 مليارات يورو إضافية مساعدات مالية لأوكرانيا

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تقديم 5 مليارات يورو إضافية في شكل مساعدات مالية كلية (MFA) لأوكرانيا كجزء ثانٍ من حزمة استثنائية تصل قيمتها إلى 9 مليارات يورو كانت المفوضية قد تعهدت بمنحها إلى كييف منذ مايو الماضي.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أنه تم صرف أول مليار يورو من حزمة تمويل أصغر في أغسطس الماضي، وسيتم توفير المبلغ المتبقي بقيمة تقترب من 3 مليارات يورو في أقرب وقت ممكن.

وأضاف البيان أن اقتراح اليوم يعد جزءًا من الجهد الاستثنائي الذي يبذله الاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي، لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجاتها المالية المتزايدة في أعقاب العمليات العسكرية الروسية غير المبررة.

وسيكمل الاقتراح الدعم الذي قدمه بالفعل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قرض طارئ بقيمة 1.2 مليار يورو من MFA تم صرفه في النصف الأول من العام الجاري، وفي حال دمج الأمرين، فإن إجمالي مساعدات MFA لأوكرانيا منذ بداية الحرب بلغت حتى الآن 7.2 مليار يورو، ويمكن أن تصل إلى 10 مليارات يورو بمجرد تفعيل الحزمة الكاملة من MFA الاستثنائية لأوكرانيا هذا العام.

وبموجب الاقتراح، سيتم توفير المساعدة في شكل قروض طويلة الأجل بشروط مواتية، يتم صرفها في عدد صغير من الأقساط، وفي تعبير آخر عن التضامن، ستغطي ميزانية الاتحاد الأوروبي تكاليف الفائدة ومدفوعات الرسوم الإدارية المرتبطة بالقروض، وكذلك، سيتم دعم القروض المقدمة إلى أوكرانيا بضمانات مقدمة من الدول الأعضاء والتي ستكمل المخصصات المتاحة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وتعليقا على المقترح، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: "إن دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا لا يتزعزع، وسنظل نقف إلى جانب شعبها الشجاع بقلوبنا وعقولنا وأفعالنا. واليوم، تتقدم المفوضية باقتراح لتقديم مساعدة مالية كلية إضافية بقيمة 5 مليارات يورو لدعم أوكرانيا في تلبية احتياجاتها المالية الفورية الناجمة عن العمليات العسكرية".

بدوره، قال مفوض شئون الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس: "اقتصاد أوكرانيا في حالة حرب ويتكبد يوميا تكاليف باهظة لمجرد الاستمرار في العمل وأصبح بحاجة ماسة إلى دعم قصير الأجل للحفاظ على الخدمات العامة الأساسية وتحقيق درجة من الاستقرار الاقتصادي والمالي، ومن خلال تقديم 5 مليارات يورو إضافية كمساعدات مالية كلية استثنائية، يظهر الاتحاد الأوروبي مرة أخرى التزامه بدعم أوكرانيا"، داعيا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تقديم ضمانات إضافية بسرعة، ستكون الجزء الثاني من الحزمة الإجمالية البالغة 9 مليارات يورو للمساعدات المالية الكلية الاستثنائية، كما أعلنت عنها المفوضية الأوروبية.