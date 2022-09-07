زيادة سعر الفائدة في بولندا بمقدار 25 نقطة أساس



أبطأ بنك بولندا المركزي وتيرة زيادة سعر الفائدة الرئيسية، في تحول للتركيز من مكافحة التضخم إلى منع تباطؤ الاقتصاد.



وقرر البنك المركزي زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 75ر6% كما توقع أغلب المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.



وأشارت بلومبرج إلى أن زيادة الفائدة اليوم هي الحادية عشرة على التوالي، وتأتي بعد زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في تموز/يوليو الماضي، مع صدور تقرر يشير إلى انكماش الاقتصاد البولندي خلال الربع الثاني من العام الحالي.



في الوقت نفسه ارتفع سعر الزلوتي البولندي أمام اليورو بنسبة 3ر0% إلى 7184ر4 زلوتي لكل يورو.



وقال أدم جلابنسكي محافظ البنك المركزي البولندي في الأسبوع الماضي إن سعر الفائدة سيزيد مرة أو مرتين أخريين، وبمقدار ربع نقطة مئوية فقط في كل مرة.



في الوقت نفسه سجل الاقتصاد البولندي خلال الربع الثاني من العام الحالي انكماشا بنسبة 3ر2% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالربع الأول من العام، في حين واصل مؤشر نشاط قطاع التصنيع تراجعه للشهر الرابع على التوالي.