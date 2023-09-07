 تعادل مثير بين ليتوانيا الجبل الأسود في تصفيات يورو 2024 - بوابة الشروق
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تعادل مثير بين ليتوانيا الجبل الأسود في تصفيات يورو 2024

د ب أ
نشر في: الخميس 7 سبتمبر 2023 - 9:32 م | آخر تحديث: الخميس 7 سبتمبر 2023 - 9:32 م

اقتنص منتخب ليتوانيا تعادلا صعبا مع ضيفه منتخب الجبل الأسود 2 /2، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة السابعة في تصفيات كأس أمم أوروبا، والمقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.

وتقدم منتخب ليتوانيا في الدقيقة 71 عن طريق جيتيس باولوسكاس، قبل أن يدرك نيكولا كرستوفيتش التعادل للجبل الأسود في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 89 سجل ستيفان سافيتش الهدف الثاني لمنتخب الجبل الأسود ، قبل أن يسجل فيدور كرينتش هدف التعادل لليتوانيا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع منتخب الجبل الأسود رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف منتخب المجر المتصدر ومنتخب صربيا صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر، وصل منتخب ليتوانيا للنقطة الثانية في مشواره بالتصفيات، لكنه لازال يتذيل ترتيب المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب بلغاريا صاحب المركز الرابع.


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