محامي شيرين: مليون دولار خسارة سرقة حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي

مدير أعمالها السابق

كشف حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن الخسارة التي تعرضت لها، بعد سرقة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعوائدها المالية، من أحد الأشخاص الذي عمل مديرًا لأعمالها في فترة ما.

عقوبة الجريمة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأربعاء، أن تقدم ببلاغ ضد هذا الشخص، لأن هذه الواقعة تعد جريمة من جرائم المعلومات والتي تصل فيها العقوبة للسجن 3 سنوات وتعويض مادي.

مشكلة مع الشركة المنتجة

ولفت إلى أن هذا الشخص نشر أغانِ للفنانة شيرين عبد الوهاب بهذه الصفحات المسروقة، الأمر الذي أدخلها في مشاكل قضائية مع الشركة المنتجة، مشيرًا إلى أنه تعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغنية «بحلفلك» دون الحصول على الموافقة منها، كما تعاقد مع منصة متخصصة بنشر الأغاني، الأمر الذي تسبب في مشكلة للفنانة أيضًا، وخسائر مادية من عوائد حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قد تصل إلى مليون دولار- على حد قوله.

وشدد على حرص الفنانة شيرين عبد الوهاب في الدفاع عن حقوقها أمام الشركة المنتجة، لأن هذا الشخص والشركة التي تعاقد معها تتهرب من المثول أمام القضاء.